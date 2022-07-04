65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı ne kadar? | SON DAKİKA! 2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı 65 yaş aylığı ne kadar sorusu yer aldı. İşte zamlı yaşlılık maaşları ve konu hakkındaki detaylar...
2022 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.
SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!
En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL
En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 30.256 TL
Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.870 TL
Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.722 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.295
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 19.510 TL
Yeni maaş: 27.667 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 11.162 TL
Yeni maaş: 15.833 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 9.706 TL
Yeni maaş: 13.767 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 13.312 TL
Yeni maaş: 18.883 TL
Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
Eski maaş: 8.351 TL
Yeni maaş: 11.845 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 11.440 TL
Yeni maaş: 16.227 TL
Teknisyen (Lise mez. 11/1)
Eski maaş: 7.132 TL
Yeni maaş: 10.116 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 18.369 TL
Yeni maaş: 26.056 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski maaş: 10.809 TL
Yeni maaş: 15.332 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 9.003 TL
Yeni maaş: 12.770 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 10.934 TL
Yeni maaş: 15.509 TL
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL
Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL
Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL
Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL
Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL
Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL
İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
2022 zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.
Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,
Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,
Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.
Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.
2022 ZAMLI 65 YAŞ YLIĞI NE KADAR?
Zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili güncl gelişmelere sitemizdn ulaşabilirsiniz.
TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Temmuz ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek.