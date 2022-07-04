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    • Haberler
    • 04.07.2022 10:23
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    • 04.07.2022 10:24
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    2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı ne kadar? | SON DAKİKA!

    Enflasyon oranının açıklanmasının ardından birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

    65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı 65 yaş aylığı ne kadar sorusu yer aldı. İşte zamlı yaşlılık maaşları ve konu hakkındaki detaylar...

    2022 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

    SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

    En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

    En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!


    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
    Genel Müdür (1/4)
    Eski maaş: 21.330 TL
    Yeni maaş: 30.256 TL

    Şube Müdürü (1/4)
    Eski maaş: 11.188 TL
    Yeni maaş: 15.870 TL

    Memur (Üniv. Mez. 9/1)
    Eski maaş: 6.854 TL
    Yeni maaş: 9.722 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 8.668 TL
    Yeni maaş: 12.295

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 19.510 TL
    Yeni maaş: 27.667 TL

    Başkomiser (3/1)
    Eski maaş: 11.162 TL
    Yeni maaş: 15.833 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 9.706 TL
    Yeni maaş: 13.767 TL

    Uzman doktor (1/4)
    Eski maaş: 13.312 TL
    Yeni maaş: 18.883 TL

    Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
    Eski maaş: 8.351 TL
    Yeni maaş: 11.845 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 11.440 TL
    Yeni maaş: 16.227 TL

    Teknisyen (Lise mez. 11/1)
    Eski maaş: 7.132 TL
    Yeni maaş: 10.116 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 18.369 TL
    Yeni maaş: 26.056 TL

    Araştırma görevlisi (7/1)
    Eski maaş: 10.809 TL
    Yeni maaş: 15.332 TL

    Vaiz (1/4)
    Eski maaş: 9.003 TL
    Yeni maaş: 12.770 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 10.934 TL
    Yeni maaş: 15.509 TL

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

    Müsteşar (1/1)
    Eski maaş: 15.459 TL
    Yeni maaş: 21.928 TL

    Genel müdür (1/1)
    Eski maaş: 13.664 TL
    Yeni maaş: 19.382 TL

    Şube müdürü (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.243 TL
    Yeni maaş: 7.437 TL

    Memur (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.130 TL
    Yeni maaş: 7.276 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 8.956 TL
    Yeni maaş: 12.704 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 5.456 TL
    Yeni maaş: 7.739 TL

    Hemşire (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.128 TL
    Yeni maaş: 7.274 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 6.433 TL
    Yeni maaş: 9.125 TL

    Teknisyen (Lise 1/4)
    Eski maaş: 4.477 TL
    Yeni maaş: 6.350 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 12.238 TL
    Yeni maaş: 17.359 TL

    İmam-hatip
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    2022 zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.

    Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,

    Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,

    Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.

    Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.

    2022 ZAMLI 65 YAŞ YLIĞI NE KADAR?

    Zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili güncl gelişmelere sitemizdn ulaşabilirsiniz.

    TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Temmuz ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Konut Kirası: 1.000 Lira

        Haziran 2022 Kira Artış Oranı: yüzde 39,20

        Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 392 TL

        Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.392 lira

        KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

        Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

        Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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