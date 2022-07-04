2022 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!



ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)

Eski maaş: 21.330 TL

Yeni maaş: 30.256 TL

Şube Müdürü (1/4)

Eski maaş: 11.188 TL

Yeni maaş: 15.870 TL

Memur (Üniv. Mez. 9/1)

Eski maaş: 6.854 TL

Yeni maaş: 9.722 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 8.668 TL

Yeni maaş: 12.295

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 19.510 TL

Yeni maaş: 27.667 TL

Başkomiser (3/1)

Eski maaş: 11.162 TL

Yeni maaş: 15.833 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 9.706 TL

Yeni maaş: 13.767 TL

Uzman doktor (1/4)

Eski maaş: 13.312 TL

Yeni maaş: 18.883 TL

Hemşire (Üni. Mez. 5/1)

Eski maaş: 8.351 TL

Yeni maaş: 11.845 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 11.440 TL

Yeni maaş: 16.227 TL

Teknisyen (Lise mez. 11/1)

Eski maaş: 7.132 TL

Yeni maaş: 10.116 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 18.369 TL

Yeni maaş: 26.056 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski maaş: 10.809 TL

Yeni maaş: 15.332 TL

Vaiz (1/4)

Eski maaş: 9.003 TL

Yeni maaş: 12.770 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 10.934 TL

Yeni maaş: 15.509 TL

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 15.459 TL

Yeni maaş: 21.928 TL

Genel müdür (1/1)

Eski maaş: 13.664 TL

Yeni maaş: 19.382 TL

Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.243 TL

Yeni maaş: 7.437 TL

Memur (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.130 TL

Yeni maaş: 7.276 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 8.956 TL

Yeni maaş: 12.704 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 5.456 TL

Yeni maaş: 7.739 TL

Hemşire (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.128 TL

Yeni maaş: 7.274 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 6.433 TL

Yeni maaş: 9.125 TL

Teknisyen (Lise 1/4)

Eski maaş: 4.477 TL

Yeni maaş: 6.350 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 12.238 TL

Yeni maaş: 17.359 TL

İmam-hatip

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

2022 zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.

Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,

Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.

Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.