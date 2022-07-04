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    • Haberler
    • 04.07.2022 07:14
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    • 04.07.2022 08:15
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    2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 9/1 , 4/1 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 Emekli öğretmen maaşları aratacak mı?

    Zamlı öğretmen maaşlaır bugün itibariyle belli olacak. Peki, 2022 zamlı öğretmen maaşları ne kadar? Zamlı emekli öğretmen maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Emekli öğretmen maaşları aratacak mı?

    Öğretmen maaşları 2022 bugün itibariye en sık aratılanlar arasında yer aldı. 2022 öğretmen ve emekli öğretmen maaşları için haberimizin devamını takip edbeilirsiniz...

    ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişmektedir.

    BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI

    Öğretmen 9/1:

    2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
    2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
    2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
    2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
    2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL


    Öğretmen 1/4

    2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
    2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
    2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
    2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
    2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL
    Zamlı öğretmen maaşları 2022 2023: Öğretmen maaşı ne kadar oldu


        EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ÖĞRETMEN MAAŞI

        Öğretmen 9/1:

        2021 Temmuz maaşı: 5 bin 822 TL
        2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 201 TL
        2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 635 TL
        2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 165 TL
        2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 594 TL


        Öğretmen 1/4

        2021 Temmuz maaşı: 6 bin 415 TL
        2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 823 TL
        2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 7 bin 301 TL
        2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 885 TL
        2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 8 bin 358 TL
        *Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) öğretmenlerin maaş tablosudur.

        ** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan öğretmenler esas alınıştır.
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        Haberler Haberler 2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 9/1 , 4/1 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 Emekli öğretmen maaşları aratacak mı?
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