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    • Haberler
    • 04.07.2022 14:40
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    • 04.07.2022 14:41
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    2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis, başkomiser ve bekçi maaşları kaç TL? Emekli polis ve bekçi maaş zammı ne kadar oldu?

    2022 zamlı polis ve bekçi maaşları merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 zamlı polis maaşı ne kadar? 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis maaşalrı!

    2022 Temmuz zamlı memur maaşları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle ensık aratılanlar arasında 2022 zamlı polis ve bekçi maaşları yer alıyor. İşte Temmuz ayızamlı polis memuru ve bekçi maaşları....

    POLİS VE BEKÇİ MAAŞLARI ZAMLANACAK MI?

    Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak açıklandı. Maaşlar hakkında ayrıntılar geliyor.

    POLİS MEMURU MAAŞI: 13 BİN TL OLDU

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2022


    Genel Müdür (1/4)
    Eski maaş: 21.330 TL
    Yeni maaş: 30.256 TL

    Şube Müdürü (1/4)
    Eski maaş: 11.188 TL
    Yeni maaş: 15.870 TL

    Memur (Üniv. Mez. 9/1)
    Eski maaş: 6.854 TL
    Yeni maaş: 9.722 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 8.668 TL
    Yeni maaş: 12.295

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 19.510 TL
    Yeni maaş: 27.667 TL

    Başkomiser (3/1)
    Eski maaş: 11.162 TL
    Yeni maaş: 15.833 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 9.706 TL
    Yeni maaş: 13.767 TL

    Uzman doktor (1/4)
    Eski maaş: 13.312 TL
    Yeni maaş: 18.883 TL

    Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
    Eski maaş: 8.351 TL
    Yeni maaş: 11.845 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 11.440 TL
    Yeni maaş: 16.227 TL

    Teknisyen (Lise mez. 11/1)
    Eski maaş: 7.132 TL
    Yeni maaş: 10.116 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 18.369 TL
    Yeni maaş: 26.056 TL

    Araştırma görevlisi (7/1)
    Eski maaş: 10.809 TL
    Yeni maaş: 15.332 TL

    Vaiz (1/4)
    Eski maaş: 9.003 TL
    Yeni maaş: 12.770 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 10.934 TL
    Yeni maaş: 15.509 TL

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

    Müsteşar (1/1)
    Eski maaş: 15.459 TL
    Yeni maaş: 21.928 TL

    Genel müdür (1/1)
    Eski maaş: 13.664 TL
    Yeni maaş: 19.382 TL

    Şube müdürü (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.243 TL
    Yeni maaş: 7.437 TL

    Memur (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.130 TL
    Yeni maaş: 7.276 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 8.956 TL
    Yeni maaş: 12.704 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 5.456 TL
    Yeni maaş: 7.739 TL

    Hemşire (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.128 TL
    Yeni maaş: 7.274 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 6.433 TL
    Yeni maaş: 9.125 TL

    Teknisyen (Lise 1/4)
    Eski maaş: 4.477 TL
    Yeni maaş: 6.350 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 12.238 TL
    Yeni maaş: 17.359 TL

    İmam-hatip
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    2022 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
    Ocak ayında diğer memurlar gibi polisler de yüzde 35 oranında maaş zammı almıştı. Öte yandan Polislerin maaşlarına en son yapılan zammın ardından kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu:

    2022'de en düşük polis memuru maaşı: 9 bin 500 TL

    8/1 kademe ve derece polis memuru maaşı: 9 bin 515 TL

    BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?
    Bekçi maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak. TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak. Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

        EMEKLİ 2022 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        5 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından 35,64 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre aylık bazda enflasyonun 3,77'lik bir artış göstermesi bekleniyor. Haziran enflasyon rakamının bu doğrultuda gerçekleşmesi halinde emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon verisi 39,41'e yükselecek. Bu orana refah payı eklenip eklenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

        Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.485 liraya yükselecek.

        Ek gösterge ve öğrenci affını içeren, en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liraya artırılmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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        Haberler Haberler 2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis, başkomiser ve bekçi maaşları kaç TL? Emekli polis ve bekçi maaş zammı ne kadar oldu?
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