2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis, başkomiser ve bekçi maaşları kaç TL? 2022 TEMMUZ ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI| Emekli polis, başkomiser ve bekçi maaş zammı ne kadar oldu?

2022 Temmuz zamlı memur maaşları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle ensık aratılanlar arasında 2022 zamlı polis ve bekçi maaşları yer alıyor. İşte Temmuz ayızamlı polis memuru ve bekçi maaşları....
POLİS VE BEKÇİ MAAŞLARI ZAMLANACAK MI?
Polis ve bekçi maaşlarının buün açıklanacak olan enflasyon oranının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz.
2022 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında diğer memurlar gibi polisler de yüzde 35 oranında maaş zammı almıştı. Öte yandan Polislerin maaşlarına en son yapılan zammın ardından kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu:
2022'de en düşük polis memuru maaşı: 9 bin 500 TL
8/1 kademe ve derece polis memuru maaşı: 9 bin 515 TL