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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:27
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    • 04.07.2022 09:29
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    2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis, başkomiser ve bekçi maaşları kaç TL? 2022 TEMMUZ ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI| Emekli polis, başkomiser ve bekçi maaş zammı ne kadar oldu?

    2022 zamlı polis ve bekçi maaşları merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 zamlı polis maaşı ne kadar? 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 TEMMUZ ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI|

    2022 Temmuz zamlı memur maaşları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle ensık aratılanlar arasında 2022 zamlı polis ve bekçi maaşları yer alıyor. İşte Temmuz ayızamlı polis memuru ve bekçi maaşları....

    POLİS VE BEKÇİ MAAŞLARI ZAMLANACAK MI?

    Polis ve bekçi maaşlarının buün açıklanacak olan enflasyon oranının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz.

    2022 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
    Ocak ayında diğer memurlar gibi polisler de yüzde 35 oranında maaş zammı almıştı. Öte yandan Polislerin maaşlarına en son yapılan zammın ardından kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu:

    2022'de en düşük polis memuru maaşı: 9 bin 500 TL

    8/1 kademe ve derece polis memuru maaşı: 9 bin 515 TL

        BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?
        Bekçi maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak. TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak. Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

        EMEKLİ 2022 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        5 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından 35,64 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre aylık bazda enflasyonun 3,77'lik bir artış göstermesi bekleniyor. Haziran enflasyon rakamının bu doğrultuda gerçekleşmesi halinde emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon verisi 39,41'e yükselecek. Bu orana refah payı eklenip eklenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

        Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.485 liraya yükselecek.

            Ek gösterge ve öğrenci affını içeren, en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liraya artırılmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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            Haberler Haberler 2022 Temmuz en düşük ve en yüksek polis, başkomiser ve bekçi maaşları kaç TL? 2022 TEMMUZ ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI| Emekli polis, başkomiser ve bekçi maaş zammı ne kadar oldu?
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