2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı?

Kıdem tazminatının detayları merak ediliyor. En merak edilenler arasında ise 2022 kıdem tazminatı ne kadar sorusu oldu. 2022 kıdem tazminatı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?
Kıdem tazminatı 2022 yılında tavan ücreti 10 bin 596 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduğu zaman habere eklenecek.
İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN YENİ KIDEM TAZMİNATI
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bu rakam yeni asgarİ ücret ile birlikte 6.471 liraya yükseldi.