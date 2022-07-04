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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:41
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    • 04.07.2022 09:43
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    2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı?

    Kıdem tazminatının tavan fiyatı merak edildi. Özellikle en merak edilenlerden biri kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu sorusuydu. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

    Kıdem tazminatının detayları merak ediliyor. En merak edilenler arasında ise 2022 kıdem tazminatı ne kadar sorusu oldu. 2022 kıdem tazminatı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

    Kıdem tazminatı 2022 yılında tavan ücreti 10 bin 596 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduğu zaman habere eklenecek.

    İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN YENİ KIDEM TAZMİNATI

    Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bu rakam yeni asgarİ ücret ile birlikte 6.471 liraya yükseldi.

        2022 KIDEM TAZMİNAT HESAPLAMA!

        Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor.

        Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor.
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        Haberler Haberler 2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı?
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