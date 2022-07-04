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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:40
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    • 04.07.2022 09:41
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    2022 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İlave tediyeler yattı mı, bugün mü yatacak?

    Vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan biri de tediyeler yattı mı sorusu oldu. Peki, 2022 ilave tediyeler ne zaman yatacak? Tediyeler bugün yatacak mı? Kamu işçisi zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 İlave tediyeler yattı mı?

    2022 ilave tediyeler ve zamlı kamu işçisi maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    2022 İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

    İlave tediyelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre 4 Temmuz Pazartesi yani bugün tediye ödemeleri gerçekleştirilecek.

    İLAVE TEDİYE KAÇ LİRA?

    En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

        2022 ZAMLI TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞALRI NE KADAR OLDU?

        Zamlı taşeron ve kamu işçisi maaşları çalışanalr tarafından merak edildi. Bugün TUİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı sonrası konu hakkında detaylar netleşecek.

        EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

        Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya beklenilen zam ile ilgili, "2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşımız 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zammı koyduğumuzda 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşımız ise 9 bin liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşımız ise 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 4 bin 289 lira iken bin 715 lira bir artışla 6 bin 4 liraya yükselmiş olacak. ' dedi.

        MEMUR MAAŞLARI 300 LİRA ARTTI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasıyla birlikte memurların da gelirlerinde artış yaşandı. Erdoğan "Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına asgari ücret artışı ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır" ifadesini kullandı. Böylece memurların maaşları asgari ücretteki artıştan ötürü 300 lira artmış oldu.

        MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        27 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek." dedi.
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        Haberler Haberler 2022 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İlave tediyeler yattı mı, bugün mü yatacak?
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