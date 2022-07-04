2022 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İlave tediyeler yattı mı, bugün mü yatacak?

2022 ilave tediyeler ve zamlı kamu işçisi maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
2022 İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?
İlave tediyelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre 4 Temmuz Pazartesi yani bugün tediye ödemeleri gerçekleştirilecek.
İLAVE TEDİYE KAÇ LİRA?
En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.