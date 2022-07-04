2022 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İlave tediyeler yattı mı, bugün mü yatacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya beklenilen zam ile ilgili, "2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşımız 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zammı koyduğumuzda 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşımız ise 9 bin liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşımız ise 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 4 bin 289 lira iken bin 715 lira bir artışla 6 bin 4 liraya yükselmiş olacak. ' dedi.