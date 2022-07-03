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    • Haberler
    • 03.07.2022 11:43
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    • 03.07.2022 11:44
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    DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? ÖBP puan hesaplama 2022! DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç?

    DGS kaç net kaç puan yapar? Sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. DGS sınavı bugün (3 Temmuz 2022 Pazar günü) saat 10.15'te başladı. 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenci adayları DGS sınavında ter döktü. Adayların sözel ve sayısal standart puanları ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak yerleştirmede esas alınacak DGS puanları ortaya çıkacak. Peki, ÖBP puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç?

    takvim.com.tr
    ÖBP puan hesaplama 2022! DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün ÖSYM'nin düzenlediği 2022 DGS sınavı yapılacak. Bu bağlamda önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçiş için gerekli bir sınav olan DGS'ye giriş yapan adaylar, sınavdan sonra kaç puan aldığını hesaplamaya başladı. DGS ÖBP puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç? İşte merak edilenler!

    DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

    Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

    2021 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

    Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

    50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

        DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

        DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

        DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

        DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.

        Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
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        Haberler Haberler DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? ÖBP puan hesaplama 2022! DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç?
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