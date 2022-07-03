Diyanet tarafından kurban alım satımı hakkında açıklamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de kredi kartıyla kurbanlık alınır mı sorusu oldu. Peki, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık alınır mı? İşte merak edilenler...
KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.