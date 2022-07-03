Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok soru da gündemde yer alıyor. Özellikle çalışanlar arefe günü yarın gün mü, tam gün mü tatil merak ediyor. Bu noktada konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki Arefe günü resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü kaça kadar çalışılır?
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü resmi tatildir. Kurban arefesi de yarım gün tatildir. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. 4 günlük tatile arefe de eklenecek. Buna göre bu yıl Kurban Bayramı'nda toplamda 4 buçuk günlük resmi tatil bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 9 GÜNLÜK TATİL MÜJDESİ!
Cumhubaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.