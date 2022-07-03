2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Emekli öğretmen maaşları aratacak mı?

Öğretmen maaşları 2022 bugün itibariye en sık aratılanlar arasında yer aldı. 2022 öğretmen ve emekli öğretmen maaşları için haberimizin devamını takip edbeilirsiniz...
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişmektedir.
BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmen 9/1:
2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL
Öğretmen 1/4
2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL
Zamlı öğretmen maaşları 2022 2023: Öğretmen maaşı ne kadar oldu