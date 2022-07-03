2022 DGS'de baraj kalktı mı, baraj puanı kaç? DGS 1 ham puan kaç net yapar? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi var mı?

DGS BARAJ PUANI KAÇ?

DGS'de baraj puanı kalktı bunun yerine ham puan uygulaması bulunuyor. DGS'de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu.

Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS'den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.