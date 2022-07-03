2022 DGS'de baraj kalktı mı, baraj puanı kaç? DGS 1 ham puan kaç net yapar? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi var mı?

DGS puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 3 Temmuz Pazar yani bugün düzenlenecek ve binlerce kişi ter dökecek. Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sınavından puanlama işleminde neler etkili? İşte tüm detaylar haberimizde...
DGS BARAJ PUANI KAÇ?
DGS'de baraj puanı kalktı bunun yerine ham puan uygulaması bulunuyor. DGS'de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu.
Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS'den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.
DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?
DGS'ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP'lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100'lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
Örnek ÖBP Hesaplaması:
Mezuniyet notu 3.80
3.80 x 25 = 95 (4'lük sistemi 100 'lük sisteme dönüştürme)
95 x 0.8 = 76 ÖBP