İşte uzak durulması gereken burçlar! Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir!

• Terazi 4-13 Ekim: Entelektüel kapasiteleri özellikle insanı anlama yönünde çok gelişmiş, insancıl, sürekli kendini haklı görme

• Terazi 14-23 Ekim: Güvenilir, cömert ve mantıklı, mükemmeliğe önem verme, gerginlik

• Akrep 24 Ekim -2 Kasım: Arkadaş canlısı, çok çalışabilme, dayanıklı olma, tutkulu, hırslı ve aşırı baskın

• Akrep 3-12 Kasım: Merhametli, hayalperest, istediklerini her koşulda olma

• Akrep 13-22 Kasım: Çekici, başarılı, dengesiz

• Yay 23-30 Kasım: İyimser, hayat dolu, iyi gözlemci, dil yetenekleri gelişmiş, hızlı karar alabilen

• Yay 1-10 Aralık: Cesur, girişken, hevesli, cömert, çekici ve arkadaş canlısı

• Yay 11-21 Aralık: Eğlenceye düşkün, iyimser, ayakları yere sağlam basan, hedef odaklı çalışan

• Oğlak 22-31 Aralık: Çalışkan, sabırlı ancak aşırı ciddi durması nedeni ile kendini göstermeyen

• Oğlak 1-10 Ocak: Zevkli, ılımlı, maddiyata ve kalıcılığa düşkün, dürüst ve istikrarlı ancak aynı zamanda eğlenceye de meraklı

• Oğlak 11-20 Ocak: Kararlı, uyumlu, ayrıntılı gözlem yapabilen, başarılı ve disiplinli

• Kova 21-30 Ocak: Toplumu değiştirmek ve iyileştirmek için çok çaba harcama isteği, duygularda bazen dengesizlik

• Kova 31 Ocak-8 Şubat: Entelektüel faaliyetler içinde fazlaca olma, bildiklerini aktarabilme isteği, objektif olma

• Kova 9-18 Şubat: Karizma sahibi, insanlar için kendini önemli görme, sanata karşı ilgi ve yetenekli olma

• Balık 19-29 Şubat: Hassas, hayal dünyası zengin ve başkalarını kolaylıkla anlayabilme

• Balık 1-10 Mart: Evlerine ve ailelerine çok düşkün olma, insanları ve insanlarla kurduğu ilişkilerini önemseme

• Balık 11-20 Mart: Mistik konularla ilgilenme, sezgileri kuvvetli olma ve kararlı hareket edebilme

Burçların hayatınızı çekip alacak niteliklerde olması, biraz da burçların tam doğum günlerine bağlı olarak dekanatlarına bağlıdır. Böylece kişilerden ne kadar zarar görebilecek olduğunuzu daha kolay bir biçimde kestirebilirsiniz.