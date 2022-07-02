Bunun yanında, banka ATM'leri ve fiziki olarak konmuş İstanbulkart yükleme cihazları üzerinden de sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. İstanbulkart bakiyelerinin sorgulanabilmesi için kullanılabilecek son kanal ise ALO 153 hattıdır. Bu hat üzerinden de kartların içinde ne kadar bakiye olduğu öğrenilebilir.
İstanbulkart Başvurusu Nasıl Yapılır?
İstanbulkarta başvuru yapılabilmesi için kullanılabilecek olan kanallardan biri, BELBİM'in resmi internet sitesidir. Site üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek olan İstanbulkart başvuruları, talepler doğrultusunda İstanbul'un hemen her şehrinde mevcut olan İstanbulkart gişeleri üzerinden de yapılabilir. Öğrenci ya da abonman kartları için yapılmak istenen başvuru işlemleri, bu iki yöntem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
İstanbulkart TL Para Yükleme Nasıl Yapılır?
İstanbulkartına para yüklemesi yapmak isteyen kişiler, İstanbulkart mobil uygulamasını kullanarak kredi veya banka kartları üzerinden kolay bir şekilde yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bununla beraber, kartlarına düzenli olarak para yüklemesi yapmak isteyen kişiler, mobil uygulama üzerinden "TL yükleme talimatı ver" kısmından kolay bir şekilde kartlarına düzenli olarak para yüklemesi yapabilirler. Bununla beraber, para yükleme gişeleri ve para yükleme otamatları da İstanbulkarta para yükleme işlemi için tercih edilebilecek yöntemler arasında yer alır.