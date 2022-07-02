Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır?

Evlat edinme koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Evlat edinmek isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.
• Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşlarını doldurmaları zorunludur.
• Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekir.
• Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması zorunluluğu mevcuttur.
• Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına olması gereklidir.
• Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının olması evlat edinme işleminin gerçekleşmesi için gereklidir.
• Çocuğun ana ve babasının eğer varsa, rızasının bulunması şartı aranır. (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)
• Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması gereklidir.
• Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.
Nasıl Evlat Edinebilirim?
Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için günümüzde uygulanan iki farklı yol mevcuttur. Bu yollardan ilki, evlat edinme koşullarının tümünü taşıyan çiftlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile iletişime geçerek evlat edinmek istediklerini iletmeleridir. Eğer çiftler evlat edinme durumu için uygun görülürlerse ilgili kurum kendilerine gerekli adımları gösterecek ve resmi işlemleri gerçekleştirmelerinde kendilerine yardımcı olacaktır. Diğer yol ise çocukların resmi olarak anne ve babalarının ya da vasilerinin bulunması durumunda Aile Mahkemesine veya Asliye Hukuk Mahkemesine doğrudan başvuru yapmaları şeklinde gerçekleşir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine gidilmesi gereklidir.