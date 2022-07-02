Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.07.2022 08:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2022 08:07
    ABONE OL

    Kiracı elektrik aboneliği ücreti kaç paraElektrik parası iade nasıl alınır? Elektrik abonelik ücreti ne kadar?

    Elektrik abonelik ücreti ne kadar? Kiracı elektrik aboneliği ücreti kaç para? Elektrik parası iade nasıl alınır? İşte bu soruların yanıtları... Yeni yapılmış bir evin elektrik aboneliğini alabilmek için ödenmesi gerekli elektrik aboneliği ücretleri, yeni yapılmış olan evin kilowat değerine göre belirlenir. Yeni yapılmış olan apartmanların elektrikleri, genellikle mesken tipinde yapılır. Maksimum 5 kw olarak belirlenmiş olan bir apartman dairesinin elektrik aboneliğinin alınabilmesi için 350 TL ödenmesi gereklidir. Bu ücrete güvence bedeli olan tutar da eklenir ve kişiler bu ücretleri ödedikten sonra elektrik abonelikleri oluşturulmuş olur.

    takvim.com.tr
    Elektrik abonelik ücreti ne kadar? Abonelik için gerekli evraklar

    Güncel elektrik aboneliklerinin ücretleri, abonelik açma ücretleri olarak isimlendirilmiştir ve elektrik aboneliklerinin alınacağı yerlerin elektrik güçlerine göre belirlenir. Elektrik abonelik ücretleri, mesken ve ticarethanelerde kullanılması gerekecek elektrik güçleri ile birimlerinin çarpılmasının sonucunda elde edilir.

    Bu değerlere bakılarak ödenmesi gereken ücretler şöyle sıralanmıştır:

    · 0-15 kW: 69.80 TL
    · 15-100 kW: 159.60 TL
    · 100 kW ve üzeri: 202.89 TL

    Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

    Elektrik aboneliğinin açtırılması için talep edilen belgeler, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
    · Kimlik Belgesi
    · İkametgah
    · Abone ve sayaç numarası
    · Vatandaşlık numarası
    · Vergi kimlik numarası
    · Bulunan dairenin tapu kaydı
    · Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu tarafından onaylanmış elektrik projesi
    · Kişi kiracı ise mülkün kiraya verilmiş olduğuna dair yazılı beyanat
    · DASK numarası veya poliçe
    · Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınan yapı kullanma izni
    · İzin belgesi
    Bunlara ek olarak, herhangi bir iş yeri için elektrik aboneliği alınacaksa, bu evraklara bunların da eklenmesi gereklidir:
    · Tapu veya kira kontratı
    · Vergi levhası
    · İmza sirküleri
    · Ticaret odası faaliyet belgesi
    · İş yeri kaşesi
    Kiracı olarak elektrik aboneliği açtırmak isteyen kişilerden talep edilen belgeler ise şunlardır:
    · Kimlik belgesi
    · Kira sözleşmesi
    · DASK poliçesi
    · Tesisat numarası

    Sıfırdan Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?

    Yeni yapılmış bir evin elektrik aboneliğini alabilmek için ödenmesi gerekli elektrik aboneliği ücretleri, yeni yapılmış olan evin kilowat değerine göre belirlenir. Yeni yapılmış olan apartmanların elektrikleri, genellikle mesken tipinde yapılır. Maksimum 5 kw olarak belirlenmiş olan bir apartman dairesinin elektrik aboneliğinin alınabilmesi için 350 TL ödenmesi gereklidir. Bu ücrete güvence bedeli olan tutar da eklenir ve kişiler bu ücretleri ödedikten sonra elektrik abonelikleri oluşturulmuş olur.

    Kiracı Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?

    Kiracıların ödemeleri gereken elektrik aboneliklerinin açım ücretleri, konutlarda kw başına 29,8 TL, ticarethaneler için 84,8 TL olarak belirlenmiştir. Elektrik aboneliği açtırılmadan önce ilgili kurum tarafından kişilerin ödemeleri gerekli olan güvence bedelleri kendilerine belirlenir ve kişiler, belirlenmiş bu güvence bedellerini ödedikten sonra elektrikleri açılır.

        Yeni Bina Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır?

        Yeni binalar için elektrik aboneliğinin alınabilmesi için öncelikle kişilerin elektrik alacakları binaya elektrik veren kurumdan randevu almaları gereklidir. Randevu gün ve saatinde kişilerin ilgili kuruma gerekli görülen evraklar ile beraber gitmeleri ve kendilerine çıkarılmış olan başvuru bedellerinin ödenmesi gereklidir. Elektrik firmaları, başvurunun resmi olarak tamamlanmasından sonra, en kısa süre içinde elektrik aboneliğini yapmış olan kişilere belirtecekleri gün ve saatte gelerek elektriklerini açacaklardır.

        Elektrik Güvence Bedeli İadesi Ne Kadar?

        Elektrik güvence bedellerinin ödenmesinden sonra iadeleri, kişilerin elektrik aboneliklerini açtırmaları sırasında ödedikleri ücretler kadar verilir. Elektrik abonelik ücretleri, elektrik aboneliklerinin iptal edilmesinden sonra en geç 5 iş günü içinde kişilerin beyan etmiş oldukları banka hesap bilgilerine aktarılır.

        Elektrik Parası İade Nasıl Alınır?

        Elektrik fatura ücretlerinin iadelerinin alınabilmesi, elektrik fatura bedellerine göre belirlenir. Eğer iadesi alınacak olan elektrik faturaları tutarları, eğer 2.000 TL üzerinde ise T üketici Hakem Heyetine başvuru yapılması gereklidir. 2.000 TL üzerinde olan faturalar içinse mahkemeye başvurulması gereklidir. Elektrik faturalarının iade bedelleri, elektrik abonelik ücretleri gibi aboneliğin alındığı yere gidilerek iade alınmaz. Bu duruma dikkat edilmesi gereklidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonlara yeni maaş
        Haberler Haberler Kiracı elektrik aboneliği ücreti kaç para? Elektrik parası iade nasıl alınır? Elektrik abonelik ücreti ne kadar?
            SON DAKİKA