Bayramda köprü otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Şehitler, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Osmangazi,1915 Çanakkale köprüsü...

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.