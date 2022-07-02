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    • 03.07.2022 13:13
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    • 03.07.2022 13:14
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    Bayramda köprü otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Şehitler, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Osmangazi,1915 Çanakkale köprüsü...

    Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı tartışıyordu. Bakan Karaismailoğlu tarafından gelen açıklamayla konu netleşti. İşte Bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar....

    takvim.com.tr
    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLADI Bayramda köprü otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Şehitler, Kurban Bayramı’nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüsü...

    Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Karaismailoğlu tarafından gelen açıklamayla konu hakkında detaylar netleşti. Peki, bayramda köprü otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Şehitler, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? İşte detaylar...

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?

    Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

    BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

    Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

        Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

        YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

        Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.
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