2022 Kırkpınar programı! 661. Kırkpınar ne zaman, saat kaçta? Kırkpınar hangi kanalda canlı izlenir?

2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı izlenir? 661. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tarihi organizasyonda heyecan başladı. Er meydanına çıkan güreşçiler, finale yükselmek ve başpehlivan olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Er meydanındaki mücadeleleri izlemek isteyenler Kırkpınar canlı yayını merak ediyor. İşte merak edilenler...
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ
Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.
Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.
Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.
Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.
Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.