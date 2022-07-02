2 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 2 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;