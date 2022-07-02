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    • Haberler
    • 02.07.2022 10:01
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    • 02.07.2022 10:01
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    2 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 2 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

    Hafta sonu vatandaşlar dolar ve altın hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki,  2 Temmuz 2022 dolar ne kadar?  2 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?  2 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    Güncel altın ve dolar fiyatları! Düşecek mi, artacak mı?

    Sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki durum merak ediliyor. ABD ekonomisinde yaşanan daralma sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, 2 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 2 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar? 2 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..

    30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 30 Haziran 2022 altın fiyatları;

    Gram Altın

    973,06

    973,27

    Çeyrek Altın

    1.589,00

    1.613,00

    Cumhuriyet Altını

    6.473,00

    6.571,00

    Tam Altın

    6.480,00

    6.601,00

    Yarım Altın

    3.172,00

    3.228,00

    Ons Altın

    1.809

    1.810

    Has Altın

    973,01

    973,17

    22 Ayar Bilezik

    886,10

    920,10

    Altın KG (Dolar)

    57.812

    57.822

    Altın KG (Euro)

    60.375

    60.385


    30 HAZİRAN 2022 DOLAR NE KADAR?

    30 Haziran 2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 16,7259TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 16,789 TL'den işlem görüyor.

    30 HAZİRAN 2022 EURO NE KADAR?

    30 Haziran 2022 itibariyle Euro alış fiyatı 17,4609 TL olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,491'TL'den işlem görüyor.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

        Borsa İstanbul açılış endeksi 2490 puanda kapanış yaptı. Ben ralli beklentimi yeni zirve beklentimi sürdürüyorum. Özellikle borsa tarafındaki geri çekilmeler oldukça yeni rallilerle yükseliş trendini devam ettirebilir. Dolar/TL kuru 16.65 seviyelerinde şu an. Gün içerisinde 16.56-16.76 aralığını takip edeceğim. Biraz geniş bant aralıkları tekrar gündeme gelmeye başladı. Özellikle geçen haftalarda biraz daha dar bant aralıklarında yükselişlerin biraz daha sınırlı olduğunu görüyorduk. Bu hafta da biraz daha günlük bazda, haftalık bazda geniş bant aralıklarına hazırlıklı olmak lazım. Bilhassa makas aralıklarına dikkat etmek lazım. En sert geri çekilmeden sonra, bankaların makas aralıklarının ciddi anlamda açık olduğunu görüyoruz."
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