Zamlı işsizlik maaşı ne kadar Temmuz 2022? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte en yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

Zamlı işsizlik maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı işsizlik maaşı ne kadar olacak sorusu yer alıyor. 2022 Temmuz zamlı işsizlik maaşı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TEMMUZ 2022 ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. Yapılacak yüzde 40'lık zamma göre en düşük işsizlik maaşının 2780 liraya çıkması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ARTIŞ YAPILABİLİR
Enflasyon zammına ek olarak özellikle düşük alan emeklilerin maaşlarında artış konuşuluyor. En düşük emekli maaşı ocakta 1.500 liradan, 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde.