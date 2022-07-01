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    • Haberler
    • 01.07.2022 12:41
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    • 01.07.2022 12:41
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    Zamlı işsizlik maaşı ne kadar Temmuz 2022? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte en yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

    Bugün itibariyle asgari ücrete gelecek olan zam açıklanacak. Zammın ardından birçok maaşta da güncelleme yapılacak. İşsizlik maaşı alanlar ise maaşların ne kadar artacağını merak ediyor. Zamlı işsizlik maaşı ne kadar 2022? Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Zamlı işsizlik maaşı ne kadar Temmuz 2022? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte en yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

    Zamlı işsizlik maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı işsizlik maaşı ne kadar olacak sorusu yer alıyor. 2022 Temmuz zamlı işsizlik maaşı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    TEMMUZ 2022 ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. Yapılacak yüzde 40'lık zamma göre en düşük işsizlik maaşının 2780 liraya çıkması bekleniyor.

    EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ARTIŞ YAPILABİLİR

    Enflasyon zammına ek olarak özellikle düşük alan emeklilerin maaşlarında artış konuşuluyor. En düşük emekli maaşı ocakta 1.500 liradan, 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Asgari ücrette yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için gereken yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair karara göre Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi, "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, yeni asgari ücret açıklandıktan sonra, belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Böylece asgari ücret zammı temmuz maaşlarına yansıtılabilecek.

        ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI NE KADAR OLMALIDIR?

        Türk İş Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamada herhangi bir rakam konuşmadık dedi. İllaki bir rakam üzerinde konuşulmuştur. Türk İş, 6 bin 300 liranın üzerinde bir zam bekliyor. Burada beklentinin dışında konunun tarafları var. İşverenin buna yaklaşımı ne olacak? İşveren de taşın altına elini sokacak ama işveren de devlete diyor ki bu yükü hükümet üstlensin bizim üzerimizdeki sigorta maliyetlerini kaldırsın.
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