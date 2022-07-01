Temmuz 2022 zamlı engelli aylığı, 65 yaş üstü emekli aylığı ne kadar? SSK,Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.