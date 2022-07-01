Temmuz 2022 zamlı engelli aylığı, 65 yaş üstü emekli aylığı ne kadar? SSK,Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz 2022 zamlı emekli ve engelli aylığı hakkında detaylar merak ediliyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı.
ZAMLI ENGELLİ VE 65 YAŞ ÜSTÜ MAAŞLARI NE ZAMAN YATTACAK?
Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına geçirileceğini duyurdu.
Yaşlı ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğinin altını çizdi. "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.
Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."