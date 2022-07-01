İhlas Suresi Suresinin Fazileti Nedir?

İhlas suresinin faziletleri şöyledir:

• İhlas suresi okuyanların Allah inancı kuvvetlenir. Allah kendine inananların yanında yer alır. Sureyi okuyanların içinde Allah inancı çok daha kuvvetli hale gelir. Allah ile aralarındaki bağ güçlenir.

• Dünya hayatında mutlu ve hayırlı yaşamak isteyenler sureyi okuduklarında güzelliklerle karşılaşır. Dünya hayatında doğru yaşamak için ve güzelliklerle karşılaşmak için sure okunmalıdır.

• Ölümden sonraki hayatta güzel ameller bırakılmasını sağlar. Allah İhlas suresi okuyanları alışkanlık haline getirenlere merhamet eder. Sureyi okuyanlara cennet kapıları açılır. Cennetin güzelliklerine nail olur. Allah cehennem azabından korur.

• Evin içinde okunduğu zaman evin bereketi artar. Maddi ve manevi olarak güzellikler ortaya çıkar. Allah sureyi okuyanların yanında yer alır.

• Maddi açıdan yoksul olanlar bereketli bir döneme girer. İş bulamayanlara Allah iş kapısı açar. Ek gelir elde etmek isteyenler sureyi okuduğunda maddi olarak daha güçlü hale gelir. Kim İhlas suresini okursa Allah da ona nimetlerini sunar.

• Evden çıkmadan önce okunmasında fayda vardır. Dışarıda yaşanabilecek sıkıntılardan ve belalardan uzak tutar. Kötü niyetli olanların kötülüklerinden korur. Yüce Allah kendisine dua eden ve iman edenlerin yanında yer alır.

• Arefe gününde İhlas suresini okuyanlar büyük sevap kazanır. Allah günahlarını bağışlar. Büyük günahları olanlar İhlas suresini okumayı alışkanlık haline getirmelidir. Düzenli olarak sure okuyanların işledikleri günahlar bağışlanır. Kabir azabından korunur. Mahşer günü Allah cennet kapılarını açar.

• Yolculukta olanların okuması faydalıdır. Kim yolculuktayken sureyi okuyup Allah'a dua ederse Yüce yaradan da ona meleklerini gönderir. Melekler yolculuk bitene kadar yolcunun yanında olur. Kötülüklerden ve olası kazalardan korur.

• Dileği olanlar İhlas suresini okumalıdır. Kimin dileği varsa Arefe günü İhlas suresini okuyarak Allah'tan isteyebilir. İhlas suresi tek başına okunmakla birlikte aynı zamanda başka surelerle de okunabilir. Naz ve Felak suresi ile birlikte okunduğunda nazardan ve kem gözlerden korur. Evden çıkmadan önce ya da uyumadan önce okunması faydalıdır. Gece uyumadan önce okunduğunda vesvese olmaz ve kabuslar görülmez. Allah rahat ve huzurlu bir şekilde uyumak için meleklerini yollar. Melekler uykuda korur.

• Ağrı ve acı çekenler İhlas suresiyle birlikte Felak ve Nas suresini okuduğunda acılar diner. Vücudun ağrıyan kısımlarına okunmalıdır. Hastalıkları olanlar dertlerine şifa bulur. Allah şifa gönderir ve hastalıkların verdiği acılar azalır.

• Derdine derman arayanlara kapılar açılır. Maddi olarak sıkıntı yaşayanlar Allah'ın bereketlerine nail olur. Birçok işleri çok daha kolay bir şekilde hallolur.