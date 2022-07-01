Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!

Asgari ücret zammı hakkında gelişmeler bugün itibariyle açıklanacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret bugün kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detayları...

1 TEMMUZ 2022 BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

AHaber Muhabiri Rıfat Fırat'ın aktardığı bilgilere göre; yeni asgari ücret zammı rakamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16.30 da açıklaması bekleniyor...

SORU: (MELİH ALTINOK) Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?

Başkan Erdoğan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI PEK ÇOK KESİMİ ETKİLEYECEK

Milyonların gözü asgari ücret açıklamasında! İlk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak. Asgari ücretlinin maaşının belli olacağı toplantı için meraklı bekleyiş sürerken, asgari ücrete yapılacak zam pek çok kesimi de etkileyecek. Başta 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve işsizlik maaşını etkileyecek asgari ücret zammı, pek çok kalemde de değişikliğe ve zamlara neden olacak.