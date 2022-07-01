BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman yapılacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustostarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM YAZ OKULU SÜRESİ NE KADAR?
BİLSEM için öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek.