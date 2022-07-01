ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI NE KADAR OLMALIDIR?

Türk İş Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamada herhangi bir rakam konuşmadık dedi. İllaki bir rakam üzerinde konuşulmuştur. Türk İş, 6 bin 300 liranın üzerinde bir zam bekliyor. Burada beklentinin dışında konunun tarafları var. İşverenin buna yaklaşımı ne olacak? İşveren de taşın altına elini sokacak ama işveren de devlete diyor ki bu yükü hükümet üstlensin bizim üzerimizdeki sigorta maliyetlerini kaldırsın.