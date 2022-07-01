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    • Haberler
    • 01.07.2022 09:35
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    • 01.07.2022 09:41
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    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL | 1 Temmuz Altın, Dolar, Euro fiyatları son durum! Altın fiyatları düşecek mi?

    1 Temmuz altın fiyatları güncel durumu sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. ABD ekonomisinde meydana gelen daralmanın piyasaları nasıl etkileyeceği merak edildi. Peki, 1 Temmuz altın fiyatları ne kadar? 1 Temmuz gram altın ne kadar? 1 Temmuz güncel dolar fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    |1 Temmuz Altın, Dolar, Euro fiyatları son durum!

    1 Temmuz altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar ve dolar ne kadar soruları yer alıyor. Altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    1 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI CANLI

    1 Temmuz altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren en sık aratıılanlar arasında yerini aldı. Hafta başından itibaren altındaki düşüş devam ediyor. Sabah da fiyatlar düşüş göstermeye devam etti. İşte canlı altın fiyatları;

    GRAM ALTIN

    Alış: 966,50 Satış: 966,76

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 1.579,00 Satış: 1.606,00

    YARIM ALTIN

    Alış: 3.151,00 Satış: 3.214,00

    TAM ALTIN

    Alış: 6.438,00 Satış: 6.573,00

    ONS ALTIN

    Alış: 1.802 Satış: 1.803

        1 TEMMUZ 2022 DOLAR NE KADAR?

        1 Temmuz 2022 dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel dolar kuru;

        ALIŞ(TL) 16,6899

        SATIŞ(TL) 16,7069

        1 TEMMUZ EURO NE KADAR?

        Euro fiyatlarında düşüş devam ediyor. İşte 1 Temmuz güncel euro fiyatı;

        ALIŞ(TL) 17,4543

        SATIŞ(TL) 17,4746

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının haftaya düşüşle başlamasının ardından grafiğin nasıl ilerleyeceği merak edildi. Bu nedenle yatırımcılar ve altın almak isteyenler uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

        "BİST 100 2490 puanda kapandı, satıcılı ancak borsada ben ralli beklentimi, yeni zirve beklentimi sürdürüyorum. Borsa tarafındaki geri çekilmeler rallilerle yükseliş trendini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Dolar TL 16.65'te. Gün içinde 16,56 - 16.76'yı takip edeceğim. Geniş bant aralığı yeniden gündemde. Bu haftada biraz günlük bazda, haftalık bazda geniş bant aralığına, makas aralığına dikkat etmek lazım. Her sert geri çekilmeden sonra makas aralıklarının bankalarda açık olduğunu görüyoruz. Gün içindeki dalgalanmalar makas aralığının açılması anlamına geliyor. Bugüne kadar uyarıları dikkate almayanlar, varlıklarını yerine koyacaksa ekranda gördüğü kurlara aldanıyor, geri çekilmesini bekliyor ancak bu makas aralığını göz önünde bulundurmuyor. Euro tarafı dolara kıyasla daha ucuz kalıyor. Ben dövizciyim diyen arkadaşlar, yabancı para birimlerine yatırım yapacaksa ben gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Euro, sterlin dolardan daha alınabilir bir seviyede. Altın, gümüş almıyorum döviz alacağım. O zaman euro/dolar paritesinin gerilediğini bilmen lazım. Yani euro değer kaybetti. Euro, sterlin dolardan daha alınabilir bir seviyede. Altın, gümüş almıyorum döviz alacağım. O zaman euro/dolar paritesinin gerilediğini bilmen lazım. Yani euro değer kaybetti."
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        Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI GÜNCEL | 1 Temmuz Altın, Dolar, Euro fiyatları son durum! Altın fiyatları düşecek mi?
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