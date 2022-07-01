2022 noter kaçta kapanıyor, açılıyor? Hafta sonu noter açık mı? Nöbetçi noter öğrenme ve çalışma saatleri...

İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemlerin yapıldığı noterler, 2019 yılından beri hafta sonu günlerinde 'nöbetçi noter' uygulamasıyla hizmet veriyor. Noter haftasonu açık mı ve noter kaçta kapanıyor sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.
NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.