Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır? Namaz sonrası tespih nasıl çekilir, farz mıdır?

Namaz kıldıktan sonra tesbih çekerken söylenmesi gerekenler şöyledir:
• 33 kez Subhanallah
• 33 kez Elhamdülillah
• 33 kez Allahu Ekber
Tesbih Çekerken Söylenenler
Tesbih çekerken söylenen tesbihat hükmü, 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber'dir. Tesbihin çekilmesinden sonra mutlaka dua edilmesi de gerekli, çekilen duanın kabul edilebilmesi için Allah'a söylenmesi gereklidir.
Namazdan Sonra Okunacak Dua Ve Tesbih Nedir?
Namaz kılınmasından sonra okunması gereken dua, şöyledir:
- Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Sonrasında, subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin
Bu dua okunmasından sonra, 1 tane Ayetel kürsi okunması ve "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh" denmesi gereklidir. Tesbih çekilmeye bu duaların okunmasından sonra başlanır ve tesbih duaları farklıdır.