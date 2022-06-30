Lise LGS tavan taban puanları 2022! Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları - MEB 2022 LGS taban puanları!

Lise taban ve taban puanları hakkında aramalar hız kazandı. Öğrenciler sonuçlarına ulaşmanın heyacanı yaşıyor. LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Bu kapsamda bazı sorulara yanıt aranmaya başlandı. Arama motorlarında, "Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları" hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyor. İşte MEB 2022 LGS taban puanları!
Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları
LGS 2022 taban puanları henüz erişime açılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Haberimizden geçen seneye ait taban tavan puanlarına ulaşabilirsiniz...
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.