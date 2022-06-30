LGS'de kaç tercih hakkı var 2022? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

LGS'de TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

LGS tercihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Tercih yapmadan önce bu adımları takip ederek stratejik bir yol izlemeniz daha kaliteli bir tercih listesi oluşturmanıza faydalı olacaktır. İşte izlenecek o yöntemler;

1- YÜZDELİK DİLİMİNİZİ MERKEZE ALIN

Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimler esas alınmalı. MEB sınavla girilecek okullar için 10 tercih hakkı sunuyor. Yüzde 5'lik dilimdeki bir öğrenciyi örnek alırsak, yüzde 3'lük dilimden başlayarak yüzde 10'luk dilime kadar tercih yapabilir. Tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde 3'lük dilimden, 4 tanesi kendine yakın olan bölgelerden okullar yazılabilir. Son 2 tanesi ise kendi yüzdelik diliminden biraz daha aşağıda olan yerlerden oluşursa bu öğrenci açıkta kalmayacaktır. Stratejiniz, bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısından ve yüzde 30 altından tercih yapmak olmalı.