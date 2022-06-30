LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? Lise kontenjanları yüzdelik dilimler! MEB e-Okul LGS lise tercih robotu 2022!

LGS tercih robotu arama motorlarında gündem oldu. 2022 LGS tercih robotu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlar MEB lise tercih robotuyla araştırılıyor. 30 Haziran itibariyle 2022 LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Öğrenciler de aldıkları puana göre hangi liseye yerleşebileceği konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki, 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2022 ile tercih nasıl yapılır? İşte merak edilenler!