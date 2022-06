Beyyine suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Beyyine suresi kaç ayet?

Beyyine Suresinin Fazileti Nedir?

Kıyametin olduğu gün yaşanılan zorluklardan kurtulmak isteyenler için faydalı bir duadır. Kıyamet günündeki etkilerden korunmasına yardımcı olur. Sureyi okuyanların yanlarında iyilikler olur. İyiliklerle karşılaşırlar ve çevresinde onlara destek olan insanlar yer alır. Beyyine suresi cennet kapısını açan sureler arasında yer alır. Allah sureyi okuyanları cennetle müjdelediğini söyler. Günahlarının bağışlanmasını isteyenler için surenin okunması faydalıdır. Sureyi okuyanlar için tövbe kapıları açılır. Allah kıyamet günü onu cennetle müjdeler. Cennetin nimetlerinden faydalanır. Surenin okunması durumunda melekler destek olur. Sureyi okuyanlar için iyilik ve bereket melekleri gelir. Allah cennetindeki güzelliklerin nail olacağını müjdeler. Kıyamet günündeki azabdan korunmak için sure okunmalıdır. Ruhen iyi gelen sure aynı zamanda bazı hastalıkların iyileşmesinde de etki eder. Sarılık hastalığı olanlar sureyi 3 defa okumalıdır. Düzenli olarak okunması halinde hastalara şifa olur. Düşmanlarla baş edebilmek için güç verir. Allah meleklerini yardım etmesi için gönderir. Birçok nimet ve güzellik kapısı açılır. Yüce yaradan surenin okunması halinde cennetteki ödüllerin her birinin sınırsız olduğunu dile getirir. Peygambere inanıp sureyi okuyanların bu ödüllerden sonsuz şekilde faydalanabileceği anlamına gelir. Beyyine suresi Allah'a inançla birlikte peygambere inancın da önemini vurgular. Bu yüzden sureyi okuyan herkesin peygamberini kabul ettiği ve onun yolundan gitmek istediği anlaşılır. Allah sureyi okuyanları melekleri ile ödüllendirir. Hastalık ve kedere karşı yardım edicidir. Beyyine suresinin faziletleri arasında şifa vermesi ve manevi olarak da rahatlatması yer alır.