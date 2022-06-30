Adana, Bursa, Antalya LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2022

LGS tercihleri için araştırmalar hızlandı. Öğrenciler yaşadıkları illerin lise taban puanlarını merak ediyor. Antalya, Adana, Bursa LGS taban puanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 2022 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor. Aşağıdaki linkten 2021 LGS taban ve tavan puanlarını öğrenebilirsiniz.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.