2022 LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. 2022 LGS tercihleri nasıl yapılr sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin decvamını takip edebilirsiniz.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri için iyi düşünmek ve işe yarar bir liste çıkarmak oldukça önemlidir. LGS tercihi yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz;
MEB'in internet sitesinde e-Okul'da açılmış olan Tercih Robotu'na girin.
- İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.
- İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.
- Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri)
- İl ve ilçe seçimlerini yapın.
- Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.
- Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.
- Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.
- Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın. (Okulun teknik donanımı, salgın sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet, okulun sizin okuldan beklentilerinize uygun olup olmadığı, okula ulaşım durumu...)
- Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp, imzalı çıktı alabilirsiniz.