2022 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama! Okul puanı - OBP puanı ile alan liseler hangileri? 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!

LGS sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açılıyor. Sonuçları öğrenen öğrenciler tercihler için bazı bilgileri öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından en merak edilen konu 'OBP hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oldu. Peki, Okul puanı -OBP puanı ile alan liseler hangileri? 2022 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama! 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!
OKUL PUANI HESAPLAMA
Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.
LGS PUANI HESAPLAMA
Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.