Zilhicce ayı hakkında aramalar hız kazandı. Zilhicce ayı ne zaman 2022 yılında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayına giriş yapıyoruz. Bu mübarek ayda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Peki; Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek? 2022 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler!
ZİLHİCCE AYI ÖNEMİ NEDİR, ZİLHİCCE NE DEMEK?
"Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ay olması nedeniyle İslam alemi için büyük önem taşıyor. Durumu olan kişiler bu ay içerisinde kurbanlarını keserken yine hac ibadetlerini de gerçekleştirebiliyorlar.
2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet'in 2022 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre bu yıl zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlayacak. Zilhicce'nin 10. günü yani 9 Temmuz 2022 Cumartesi ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.
Zilhicce aynı zamanda hicri takvimde yılın son ayı. Dolayısıyla zilhiccenin sona ermesiyle birlikte hicri yılbaşı gerçekleşecek ve muharrem ayı başlayacak.