LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2022? MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022

MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı tercih dönemi nedeniyle oldukça merak ediliyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nedir? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı lise sorgulaması e-Okul üzerinden "SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ"sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Sayfada yer alan bilgilerin doldurulması ile detaylar çıkıyor.
ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
İkamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Devamında ise sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.
ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NEDİR?
Adrese dayalı yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.