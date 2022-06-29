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    • Haberler
    • 29.06.2022 22:53
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    • 29.06.2022 22:54
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    LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2022? MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022

    LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalar hızlandı. Adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2022? LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022

    MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı tercih dönemi nedeniyle oldukça merak ediliyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nedir? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adrese dayalı lise sorgulaması e-Okul üzerinden "SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ"sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Sayfada yer alan bilgilerin doldurulması ile detaylar çıkıyor.

    ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

    İkamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Devamında ise sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

    MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI!

    ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NEDİR?

    Adrese dayalı yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

        ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

        Adrese göre yerleştirmede okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

        Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

        Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

        Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
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        Haberler Haberler LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2022? MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022
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