Lise LGS tavan taban puanları 2022! Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları - MEB 2022 LGS taban puanları!

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları için geri sayım sona erdi. LGS sonuçlarının açıklanmasının arından gözler taban ve tavan puanlarına çevriliyor. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, MEB 2022 LGS taban puanları ne kadar? İşte Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları 2022...
Lise tavan taban puanları, Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları
LGS 2022 taban puanları henüz erişime açılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Haberimizden geçen seneye ait taban tavan puanlarına ulaşabilirsiniz...
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.