Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır?

Evlat edinme koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Evlat edinmek isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.

• Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşlarını doldurmaları zorunludur.

• Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekir.

• Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması zorunluluğu mevcuttur.