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    • Haberler
    • 29.06.2022 08:05
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    • 29.06.2022 08:05
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    E-devlet Kızılay para ve erzak yardım başvurusu sorgulama! Kızılay gıda ve yardım parası nasıl alınır?

    Kızılay’a yapılan yardım başvurularının sonuçlarının öğrenilebilmesi için Kızılay’ın resmi internet sitesi kullanılabilir. Bununla beraber Kızılay para ve erzak yardım başvurusu  yapmış olan kişilerin yardımları, ALO 186 hattının aranması ve Kızılay il temsilciliklerinin ziyaret edilmesi ile de öğrenilebilir. Peki Kızılay gıda ve yardım parası nasıl alınır? İşte Kızılay para ve erzak yardım başvurusu sorgulama!

    takvim.com.tr
    Kızılay para ve erzak yardım başvurusu sorgulama

    E-Devlet Kızılay Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

    E-devlet üzerinden Kızılay yardım başvurularının sorgu işleminin yapılabilmesi için kişilerin öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. E-devlet'e giriş yapılmasından sonra arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılması ve çıkan sonuçların ilkine tıklanması gerekir. Kişisel olarak başvuru yapılması dolayısıyla, Kızılay ile beraber diğer devlet kurumlarına yapılan başvuruların sonuçları da bu ekran üzerinde görünür.

    Kızılay Para Yardımı Nedir?

    Kızılay para yardımı uygulaması, ihtiyaç sahiplerine Kızılay tarafından verilen belirli bir ücret kampanyasıdır. Dönemsel olarak sunulmuş olan başvuru tarihlerinde Kızılay para yardımı başvurusu yapılabilir ve ihtiyaç sahipleri, bu yardım sayesinde her ay ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir miktar parayı alabilirler. Para yardımı, Kızılay tarafından aylık olarak ödenir.

    Kızılay Gıda Yardımı Nasıl Alınır?

    Kızılay'ın gıda yardımından yararlanabilmek için birkaç farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı, her ilde bulunan Kızılay il temciliklerine şahsi olarak gidilmesidir. Bundan sonra kullanılabilecek olan ikinci yöntem, ALO 168 hattının aranmasıdır. Bu hattın aranması ile beraber Kızılay para ve erzak yardım başvurusu ön başvuru olarak alınır. Daha sonra yeniden illerde yer alan merkezlere gidilerek işlemin tamamlanması zorunludur. Ayrıca online olarak Kızılay'ın resmi sitesi üzerinden gerçekleşen başvurular da kabul edilir ve kişilere dönüş sağlanır.

        Kızılay Yardımları Kimlere Verilir?

        Kızılay'dan yardım alabilecek kişiler, genel itibari ile şöyle sıralanmıştır:

        Yaşlılar
        kadınlar
        engelliler
        kronik hastalar
        yoksullar
        işsizler
        mülteciler/sığınmacılar
        afetten etkilenenler
        evsizler
        yetim ya da öksüzler
        sokakta yaşayanlar/çalışanlar
        öğrenciler
        gazi/şehit yakınları
        sosyal dışlanmaya maruz kalmış kişiler
        şiddet mağdurları
        mevsimlik tarım işçileri
        madde bağımlıları
        Kızılay para ve erzak yardım başvurusu yapmış olan kişiler arasında, bu özelliklere sahip olan kişilere öncelik tanınır. Bu sınıfların dışında kalan ve maddi olarak yardıma ihtiyacı olan herkes yardım alma hakkına sahiptir.
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        Haberler Haberler E-devlet Kızılay para ve erzak yardım başvurusu sorgulama! Kızılay gıda ve yardım parası nasıl alınır?
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