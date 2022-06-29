Kısa Uzun Seçecekleriyle En Yakın Erkek Ve Kız Çocukluk Arkadaşına Esprili Doğum Günü Mesajları!

Çocukluk arkadaşlarına atılacak komik ve güldüren doğum günü mesajlarından bazıları şunlardır:

• Ay inanmıyorum o kadar oldun mu sen? Ama üzülme canım her yaşın güzelliği bir başka. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım, sağlıklı ve mutlu nice yaşların olsun.

• Kanka ortam varsa gelelim yoksa doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öperim canım benim.

• İyi ki doğdun arkadaşım, lütfen bu mesajı sakla seneye başıma masraf çıkarma. Seni seviyorum, nice yaşlara.

• Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermiş olduğu huzur ve neşe hayatında güzel bir anı olarak kalsın, yaşadığın her gün birbirini kıskandırsın, sen her zaman benim için özel insansın unutma bunu doğum gününü kutlarım canım.

Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir.