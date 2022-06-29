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    • Haberler
    • 29.06.2022 07:30
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    • 29.06.2022 07:30
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    8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü kaça kadar çalışılır?

    Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok soru da gündemde yer alıyor. Özellikle çalışanlar arefe günü yarın gün mü, tam gün mü tatil merak ediyor. Bu noktada konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki Arefe günü resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü kaça kadar çalışılır?

    AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022| Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın müjdecisi olan Arefe günü de 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Peki Arefe günü resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü kaça kadar çalışılır?

    AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Arefe günü resmi tatildir. Kurban arefesi de yarım gün tatildir. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. 4 günlük tatile arefe de eklenecek. Buna göre bu yıl Kurban Bayramı'nda toplamda 4 buçuk günlük resmi tatil bulunuyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 9 GÜNLÜK TATİL MÜJDESİ!

    Cumhubaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

        Kurban Bayramı Arifesi - 08.07.2022 Cuma (yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün - - 09.07.2022 Cumartesi

        Kurban Bayramı 2.Gün - 10.07.2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün - 11.07.2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün - 12.07.2022 Salı
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        Haberler Haberler 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü kaça kadar çalışılır?
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