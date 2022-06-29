RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022| Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın müjdecisi olan Arefe günü de 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Peki Arefe günü resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü kaça kadar çalışılır?