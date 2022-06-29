Anaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 - 2023 İlkokul, lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 MEB ilkokul kayıt yaşı kaç oldu?

KESİN KAYIT HAKKI İÇİN YARIM GÜN UYARISI!

Sabah gazetesine konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını bu liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmaları ve LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi. Gülan, "Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için de hakkınızı kaybedebilirsiniz" dedi.

Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra yedekler olacağı için velilerin başka bir okula kayıt yaptırmak için hareket edecek zamanları hayli kısıtlı olacak. Bu nedenle anne ve babanın ayrı okullarda beklemesini öneren Gülan "Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekâlet verebilir" dedi. Velilerin bu yıl okul tercihinde her zamankinden daha kararlı olması gerektiğini söyleyen Gülan "Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili bir şekilde geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz" uyarısında bulundu.