30 Haziran e- Okul LGS TERCİH ROBOTU: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı?

Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 5 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendikten hemen sonra tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı? İşte merak edilenler!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından belli olacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.