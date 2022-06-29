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    • Haberler
    • 29.06.2022 20:44
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    • 29.06.2022 20:44
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    30 Haziran e- Okul LGS TERCİH ROBOTU: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı?

    LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak 2022? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenci adaylar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz gözler tercihlere çevrilecek ve tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada LGS tercih kılavuzuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    30 Haziran e- Okul LGS TERCİH ROBOTU!

    Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 5 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendikten hemen sonra tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından belli olacak.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.

        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

        Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
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