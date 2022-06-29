30 Haziran e- Okul LGS TERCİH ROBOTU: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı?

Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı bu sene 5 Haziran tarihinde düzenlendi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendikten hemen sonra tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu noktada tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı? İşte merak edilenler!