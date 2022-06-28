Yaşlı ve engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL? soruları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 27 Haziran tarihinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peşi sıra güzel haber duyurdu. Yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında yaşlı ve engelli aylığı alanlar için bayram öncesi paraların yatırılacağını duyurdu.
İşte Erdoğan'ın o açıklaması...
''Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir.
Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.''
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI MAAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen 'Hane Başvuru Kayıt Formu' ve 'Sorgu Dilekçesi' formlarını doldurarak 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır.
Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekâletname örneği gerekmektedir.