Yüzde 25 kira artışı nasıl uygulanacak? Temmuz ayı kira artış oranı 2022 ne olacak? 2022 TEFE-TÜFE kalktı mı? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI!

2022 kira artış oranı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlr arasında 2022 kira artış oranı yer alıyor. Pekji, 2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır? Yüzde 25 kira artışı sınırı nasıl uygulanacak? TEFE-TÜFE 2022 kalktı mı? İşte merak edilenler...
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni kira düzenlemesine ilişkin merakla beklenen oranları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranı bir önceki yılın yüzde 25'inden fazla olamayacak. Kiraya en fazla yüzde 25 zam yapılacak.
YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SINIRI NASIL UYGULANACAK?
Yüzde 25 kira artışı hakkında detaylar merak ediliyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması beklenen yeni kira düzenlemesi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;