Kira tespit davasının koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Kira sözleşmesinin olması

• Kiracının hukuki yararının bulunması

Kira tespit davasında kira sözleşmesinin olabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesi zorunluluğu yoktur. Kiracı ile ev sahibi, aralarında sözlü bir anlaşma yapmışlarsa da bu dava görülebilir.

Kira Tespit Davası İhtar Şartı Nedir?

Kira tespit davalarında ihtar şartı, kiracıların ev sahiplerini ya da ev sahiplerinin kiracıları dava etmeleri için en fazla 30 gün zamanlarının bulunmasıdır. Bu 30 günlük süre, kira sözleşmesi bitmeden kişilere verilen süredir. Bu süre içinde dava açılması gereklidir. Aksi halde dava geçersiz sayılır ve davaya bakılmaz.