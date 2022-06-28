Bakan Özer müjdeyi verdi! İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih! LGS sonuçları erken mi açıklanacak?

LGS sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. LGS sonuçları 2022 sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haerimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Bakan Özer Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yaptığı açıklamada "30 Haziran'da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" dedi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?
MEB sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.