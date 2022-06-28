Bakan Özer müjdeyi verdi! İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih! LGS sonuçları erken mi açıklanacak?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bakan Özer Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yaptığı açıklamada "30 Haziran'da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" dedi.