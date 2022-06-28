Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022? soruları Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı için Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihi belli oldu.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanıyor. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum" dedi.
Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yönelik beklentisini rakam vererek açıkladı.
İşte Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar;