Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.06.2022 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2022 08:00
    ABONE OL

    Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022?

    Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Son dakika tarih belli oldu. Milyonlarca çalışanın maaşını büyük oranda etkileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücretlileri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Zam kapıda! Peki Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022?

    ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022? soruları Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı için Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihi belli oldu.

    ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanıyor. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

    Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum" dedi.

    Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yönelik beklentisini rakam vererek açıkladı.

    İşte Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar;

        Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak.

        SADECE PRİM KESİNTİSİ VAR

        Asgari ücretin üzerindeki tüm vergiler kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. 5004 TL'lik asgari ücretin 751 liralık sigorta kesintisi var. Bu kesilince işçiye 4250 lira veriliyor.

        1627 LİRALIK DESTEK SUNULABİLİR
        5004 liranın üzerinden işverenin de bir yüzde 15.2'lik bir kesinti var. 875 liralık bir toplam kesinti de burada var. Kamunun elinde 1627 liralık bir destek sunulabilir. Bu da 5880 TL'lik bir rakam ediyor.

        "6000 TL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Ben de burada Başkan Erdoğan'ın da devreye gireceğini düşünüyorum ve asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni ücret için hesap zamanı
        Haberler Haberler Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022?
            SON DAKİKA