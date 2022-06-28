BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?

2022 Bayram tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında detaylar netleşti. Bayram tatili 9 gün mü sousuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel haber geldi. Bu yıl bayram 9 gün oldu.